Vom Chef sexuell belästigt: Opfer bekam 4000 Euro

Sexuelle Belästigung verstößt klar gegen das Gesetz

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist nicht nur abstoßend und unprofessionell, sondern verstößt auch gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Nach Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) beschreibt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz jede Handlung, jede Begebenheit oder jedes von angemessenem Benehmen abweichendes Verhalten, wodurch eine Person im Verlauf oder in direkter Folge ihrer Arbeit schwer beleidigt, bedroht, verletzt oder verwundet wird. In jedem Fall wird die Würde der betroffenen Person, aber auch die sexuelle Integrität und Intimität verletzt.