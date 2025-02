Delta Airlines bieten Passagieren 30.000 Dollar an

Flugzeug-Unfälle in den USA häufen sich

In jüngster Zeit hatten sich in Nordamerika mehrere Flugzeugunglücke ereignet. Ende Jänner war in Washington ein Passagierflugzeug im Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen, alle 67 Insassen beider Maschinen kamen ums Leben. Zwei Tage später stürzte ein Kleinflugzeug über Philadelphia ab; bei dem Unglück starben sieben Menschen.