Überlebender von Toronto: „Hingen wie Fledermäuse“

Wintersturm hielt Kanada in Atem

76 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder befanden sich an Bord der Unglücksmaschine. Unter den 18 Verletzten befindet sich auch ein Kleinkind, dem es glücklicherweise gut gehen soll. Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist noch nicht genau geklärt. Am Wochenende hatte ein heftiger Wintersturm hatte Teile Kanadas in Atem gehalten, auch am Montag hatte es starke Winde in Toronto gegeben.