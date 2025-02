„Pfau – Bin ich echt?“: Süffisant moderne Satire

Mit der sodann beim professionellen Begleiter in Gang gesetzten Introspektion offeriert uns Regisseur Bernhard Wenger, der auch das Drehbuch verfasste, einen bunten Episodenreigen an kleinen kritisch-skurrilen Miniaturen, die von der Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft erzählen, in der alles käuflich und Dienstleistung in allen Lebenslagen Trumpf ist. Neben Schuch als Mann ohne Eigenschaften wissen u. a. auch Maria Hofstätter und Branko Samarovski als zänkisches Ehepaar bestens zu unterhalten.