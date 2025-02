„Willkommen in den Bergen“: Satirische Dramödie

Der Schuldienst in der römischen Peripherie vor lust- und respektlosen Kids hat den Lehrer Michele (Antonio Albanese) mürbe gemacht. In der Provinz, in einem 360-Seelen-Dorf in den Abruzzen, will er das Feuer seines Berufs neu entfachen. Und so findet er sich vor einer Mini-Klasse mit gerade mal 7 Schülern im Alter von 6 bis 10 Jahren wieder. Das Eingewöhnen ist nicht einfach, aber sein Bemühen wird belohnt.