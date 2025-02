Bergführer fühlen sich nicht genug informiert!

Die Behandlung von Klimathemen sei in der Bergführer-Ausbildung sowie in den Aus- und Weiterbildungen der alpinen Vereine bisher nicht verpflichtend vorgesehen. „Protect Our Winters arbeitet daher nun an einer praktikablen Lösung und entwickelt einen Klima-Workshop zur Aus- und Weiterbildung der Guides, damit diese in weiterer Folge ihr Klimawissen als Multiplikatoren an ihre Gäste weitergeben können”, so Wallner.