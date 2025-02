Angespannte Stimmung vor historischem Finale

Nur noch drei Teams kämpfen um den Meistertitel! Am Freitag und Samstag wird der Champion der Frauen-Bundesliga in Linz ausgemacht. Mit dabei ist auch erstmals in der Vereinsgeschichte St. Veit. „Für mich als Trainer ist das schon eine größere Geschichte, als Spieler habe ich solche Events schon öfter erlebt“, will Trainer Lukas Lässer cool bleiben.