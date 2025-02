„Captain John“ und ein Klassentreffen in Salzburg

Hoher Besuch für den FC Red Bull Salzburg im Vormittagstraining am Mittwoch. Gleich drei ehemalige Spieler ließen sich auf dem Trainingsgelände in Taxham blicken. Indes lief Jungspund John Mellberg, der Interesse aus Norwegen auf sich gezogen hat, mit der Kapitänsbinde auf. Die „Krone“ klärt auf, was es damit auf sich hatte.