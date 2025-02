Eisbären glückte die Revanche gegen Kitzbühel

„Es war sehr verdient. Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Ich bin sehr stolz“, resümierte Zell-Coach Rodman. „Manchmal können wir mehr von Niederlagen lernen“, meinte der Trainer bezüglich der Finalniederlage vor einigen Tagen. Vom Titel will er – trotz klarer Tabellenführung in der Meisterrunde – noch nicht sprechen: „Wir bleiben am Boden.“