Das zweite Leben dem Fußball gewidmet

Dass er die erhoffte Fusion der Halleiner Kräfte Union und FC ebenso vorantreiben konnte wie den (zwischenzeitlichen) Sprung in die Regionalliga, war aber so nicht vorherbestimmt. Als Lehrling überlebte der heute 38-Jährige einen Autounfall als einziger. Seither trägt er Metall in Hüfte und Schenkel. „Nach einem halben Jahr bin ich auf Krücken auf den Platz in Oberalm.“ Da er „wohl so genial“ die Tickets abriss, gelang im „zweiten“ Leben rasch der nächste Schritt.