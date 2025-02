Der Altacher Kader wächst von Tag zu Tag

Eine klar verbesserte Stimmung ortet Altachs Sportdirektor Roland Kirchler nach dem 3:1-Sieg bei BW Linz in seinem Kader. Für die nächste Partie gegen Hartberg am Sonntag (14.30) stehen mit Dijon Kameri, Ousmane Diawara und Alexander Gorgon drei Offensivkräfte wieder voll zur Verfügung. Wen Trainer Fabio Ingolitsch tatsächlich aufbieten wird, lässt er sich bis zum Spieltag offen. Fakt ist aber allemal, dass alle drei genannten Spieler in der Offensive eine klare Verstärkung sein können.