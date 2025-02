Rust lobte Eisenstadt wegen „intelligenter Bürger“

Die Freistadt wollte 1920 nicht zu Österreich

Szenenwechsel in die einstige Stadtpolitik: Ablehnend stand Rust dem Anschluss an Österreich gegenüber. Am 26. Jänner 1920 ist ein Tross mit elf Wagen und einer Schar an Bürgern nach Ödenburg gerollt, um vor der dort tagenden Kommission der Entente ein Veto einzulegen. An der Spitze standen Bürgermeister Alfred Ratz und Stadtpfarrer Franz Haubner. „Die Wagen werden bezahlt, sofern darauf Anspruch erhoben wird. Minderbemittelte erhalten auch eine Tagesdiät von 42 Kronen“, hieß es von der Stadtverwaltung.