Rio de Janeiro stöhnt unter extremer Hitzewelle

Gefühlte Temperatur von über 50 Grad

Auch für die kommenden Tage werden hohe Temperaturen erwartet. Die gefühlte Temperatur soll dabei auf mehr als 50 Grad steigen. Sie beschreibt das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur etwa auch von der Luftfeuchtigkeit und dem Wind abhängt. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit in Brasilien fühlen sich die Temperaturen so viel unangenehmer an als hierzulande.