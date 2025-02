US-Außenminister: Hamas muss zerstört werden

Vor seiner Reise nach Israel hatte er die arabischen Staaten zu eigenen Vorschlägen bezüglich der Zukunft des Gazastreifens aufgefordert. Nach der Vorstellung des US-Präsidenten soll der Gazastreifen in eine „Riviera des Nahen Ostens“ verwandelt werden, die ungefähr zwei Millionen Bewohnerinnen und Bewohner sollen umgesiedelt werden. Rubio will nach Israel auch nach Saudi-Arabien sowie in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen.