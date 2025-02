 Hamas-Geiseln erzählen von Misshandlungen

All drei Geiseln seien die meiste Zeit in Tunneln in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens festgehalten worden, nur wenige hundert Meter von ihren Häusern im Kibbuz Nir Oz entfernt. Sie hätten oft Hunger gelitten, aber während der Gefangenschaft auch Arabisch gelernt. Die drei Männer wurden gemäß der Waffenruhe-Vereinbarung am Samstag im Austausch gegen 369 inhaftierte Palästinenser freigelassen.