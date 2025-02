Netzwerken funktioniert in Eisenstadt mit Herz

Unbürokratische Hilfe

Der Verein „Hilfe im eigenen Land“ unterstützt Österreicher, die unverschuldet in Not geraten sind – sei es durch Naturkatastrophen, Krankheit oder soziale Härte. Ziel ist, schnell und unbürokratisch zu helfen. Der ÖZIV setzt sich als Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung ein. Durch Beratung, Unterstützung und gezielte Projekte fördert der Verein die Chancengleichheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.