Europas Cloud-Anbieter setzen auf Anexia-Gründer

Die europäische Cloud-Branche steht an einem Wendepunkt: CISPE hat sich neu aufgestellt, um Europas digitale Unabhängigkeit zu stärken. Mit einer rein euroäpischen Führungsstruktur setzt sich der Verband noch gezielter für faire Wettbewerbsbedingungen und digitale Souveränität ein. Auch Anexia wird in Zukunft an diesem entscheidenden Prozess teilhaben.