Nach NÖ-Razzia Wirbel um Rosenkranz-Mitarbeiter

Ähnlich äußerte sich am Samstag die SPÖ in einer Aussendung. Der Mitarbeiter müsse zumindest bis zum Klären der Vorwürfe suspendiert werden, Rosenkranz einschreiten. „Es ist inakzeptabel, dass ein offenbar hochrangiger Mitarbeiter des Nationalratspräsidenten, gegen den offenbar Ermittlungen laufen, in Zusammenhang mit Nazi-Devotionalien und Munition, weiter im Büro des Präsidenten beschäftigt ist“, sagte Abgeordnete Sabine Schatz.