FBI stieß in Chat auf „Sächsische Separatisten“

Wie berichtet, hat der deutsche Generalbundesanwalt am Dienstag acht mutmaßliche Mitglieder der militanten Gruppe festnehmen lassen. Sechs der Beschuldigten kamen noch am Tag ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Wann der mutmaßliche Rädelsführer Jörg S. dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird, ist unklar. Er war in Polen festgenommen worden und befindet sich noch bis zu seiner Auslieferung dort.