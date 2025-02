Eine Polit-Seifenoper, die abgesetzt gehört

Am 29. September 2024 hatte es fast 17 Grad. Wer da schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft hatte, gehörte für die einen zu den gut Organisierten und für die anderen zu den Strebern. Die Herbstferien waren noch fern, von Silvester ganz zu schweigen. 140 Tage ist das jetzt her. 140 Tage! Die Weihnachtsgeschenke sind heute längst im Kasten verstaut oder wurden umgetauscht, bald kommt der Osterhase. Und was haben wir seit diesem Wahltag im September nicht: eine Bundesregierung.