Olympia-Held Bontus surfte die WM-Piste hinauf

Mit dem Projekt „Ski is the Limit“, das die Österreich-Werbung und das SalzburgerLand gemeinsam mit Valentin und Michi inszenierten. Dabei surfte Bontus – nach durchaus intensiven Trainingseinheiten mit Kirchgasser – die Saalbacher WM-Piste hinauf! Das spektakuläre Video wurde nun veröffentlicht. „Was für ein runder, perfekter Tag, was für eine Werbung für unser Land“, freute sich Kirchi.