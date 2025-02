Wie Batman, Thor und Peach kranken Kindern helfen

Mit Prinzessinnen in den Tierpark? Alles kein Problem ...

„Einerseits versuchen wir, mit unseren Auftritten in Einkaufszentren oder bei Conventions Spenden für schwerkranke Kinder zu lukrieren“, erklärt Bäcker. „Oder wir besuchen in unseren Kostümen kranke Kinder, um sie mit unseren Superkräften aufzuheitern“. So verbrachten beispielsweise die beiden Prinzessinnen Peach und Elsa mit Meerjungfrau Arielle gemeinsam mit einem kranken Mädchen einen Tag im Tierpark. Oder es wird Geld gesammelt, um notwendige Operationen oder einfach nur eine Duschliege oder ein sehnlichst gewünschtes Lego-Auto zu finanzieren.