Kreml gibt zu: Wirtschaft im Land ist in Gefahr

Leitzins von 21 Prozent

Die hohen Leitzinsen von aktuell 21 Prozent drosselten Kreditvergabe und Investitionen, was wiederum Russlands Wachstumsaussichten bedrohe. „Der aktuelle Investitionsmangel wird in zwei bis drei Jahren zu einem Mangel an Wachstum (niedrigere Wachstumsraten) führen“, heißt es in dem Bericht.