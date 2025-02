In Panik Amtsärztin attackiert und geschlagen

„In Ausnahmezustand“

Im Prozess bekennt sich der Angeklagte zu den Vorwürfen vollumfänglich schuldig. Sowohl den Betriebsarzt als auch die Amtsärztin bittet er per Handschlag um Verzeihung für sein Verhalten und sagt: „Nichts rechtfertigt Gewalt. Deshalb bin ich auch in psychiatrischer Behandlung. Ich will alles daran setzen, dass so etwas nie wieder passiert.“ Weil der Angeklagte bislang unbescholten und zudem bemüht ist, wieder im Beruf Fuß zu fassen, wird das Verfahren gegen ihn diversionell erledigt und somit eingestellt. Richterin Sabrina Tagwercher begründet dies wie folgt: „Sie haben sich durch die Kündigung und ihren Suizidversuch in einem Ausnahmezustand befunden.“