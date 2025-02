Anklage droht: Wilde Verfolgungsjagd mit 250 km/h

Die „Krone“ berichtete über den Fall: Eine Zivilstreife hatte den Lenker auf der B1 (Wiener Straße) in Wels-West aufhalten wollen, weil er eine Sperrlinie überfahren hatte. Der Mann hielt aber nicht an, sondern stieg aufs Gas und flüchtete. Er raste mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h durch den nebeligen oberösterreichischen Zentralraum, ignorierte rote Ampeln, absolvierte laut Polizei „sehr gefährliche Überholvorgänge“, teils über den Pannenstreifen, und krachte schließlich in Traun mit rund 160 km/h in mehrere stehende Autos.