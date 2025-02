Vor Festnahme sprang Extrem-Raser (20) vom Balkon

Zuerst wurde wegen Gemeingefährdung ermittelt, dann besserte die Polizei nach: Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete am Mittwoch mit richterlicher Bewilligung des Landesgerichtes Wels die Festnahme des 20-jährigen ungarischen Staatsangehörigen aus Linz an. Der Beschuldigte konnte um 18.05 Uhr an seiner Wohnadresse in Linz angetroffen werden, flüchtete jedoch über den Balkon, konnte von einem Kollegen noch erfasst werden, riss sich wieder los und flüchtete zu Fuß.



Flucht dauerte nur vier Minuten

In Folge konnte der 20-Jährige jedoch angehalten und um 18.09 Uhr von Kräften der EGS festgenommen werden. Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels überstellt. Weitere Erhebungen sind noch zu tätigen