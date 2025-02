Schock für junge Mutter: Baby in Auto eingesperrt!

„Freilich könnte man jedes Auto mit genug Krafteinwirkung sofort knacken“, erzählt ein erfahrener Florianis der „Krone“. In Fällen wie diesen gehe es aber auch darum, so wenig Schäden wie möglich anzurichten. „Und natürlich will man auch das Kind im Wagen nicht verängstigen“, heißt es. Durch das Fenster wurde die Kleine darum von den Florianis so gut es ging bespaßt, während der „gelbe Engel“ vom ÖAMTC mit ein paar gekonnten Handgriffen die Türe schließlich öffnen konnte.