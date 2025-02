Nicht weiter wie bisher …

ANDERERSEITS scheint man dieses Motto in den Führungsgremien der Volkspartei doch nicht so ganz ernst zu nehmen. Wie hätte man sonst bei den Koalitionsverhandlungen mit der Kickl-FPÖ allen Ernstes darauf bestehen können, das Innenministerium, quasi als Erbpacht, weiterzuführen, wo man dort gerade bei der illegalen Massenmigration versagt hat. Und wie hätte man auch noch das Finanzministerium verlangen können, wo uns dort türkis-schwarze Minister in den letzten Jahren das Budget-Desaster eingebrockt haben.