Haben Sie schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht?

Meg Ryan tat es einst in „Harry und Sally“, jetzt tut es Nicole Kidman in „Babygirl“. Wie sieht es bei Ihnen aus, haben Sie auch schon einmal oder des Öfteren einen Orgasmus vorgetäuscht? Wenn ja, warum? Oder käme das für Sie überhaupt nicht infrage? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Erfahrung unten in den Kommentaren!