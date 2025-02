Mädchen nahe Paris erstochen: 23-Jähriger gefasst

Das grausame Verbrechen ereignete sich bereits am Freitag, in der Nacht auf Samstag wurde die Leiche des Mädchens in der Nähe ihres zu Hauses gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei der Obduktion „zahlreiche mit einem spitzen Gegenstand zugefügte Wunden an lebenswichtigen Stellen festgestellt.“ Es lagen zunächst keine Hinweise darauf vor, dass sexuelle Gewalt verübt wurde, hieß es weiters.