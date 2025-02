EU-Bürger bewerten Trump-Comeback eher negativ

Besonders kritisch ist das Meinungsbild in den führenden EU-Staaten Deutschland und Frankreich. Dort bezeichnen 17 beziehungsweise 16 Prozent der Befragten die USA als „Rivalen“, mit dem man konkurrieren müsse. Die positivste Haltung gibt es in Polen, wo 31 Prozent die USA als Verbündete sehen, gefolgt von Dänemark (30 Prozent), Estland (28 Prozent) und Ungarn (27 Prozent). Doch auch in diesen Ländern sehen deutliche relative Mehrheiten die USA lediglich als „notwendige Partner“. Selbst in Großbritannien ist dies so (44 Prozent), obwohl dort immerhin 37 Prozent der Befragten noch einen Verbündetenstatus angeben.