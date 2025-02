Grönemeyer: „Sind alle posttraumatisch belastet“

„Kann nur noch den Kopf schütteln“

„Da kann man manchmal nur noch den Kopf schütteln, aber irgendwie müssen wir es als Gesellschaft schaffen, stabil zu bleiben. Stabil in unseren Werten, in unserem Verständnis von Freiheit und stabil in unserer Demokratie an sich“, sagte Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle.