Hund biss Mädchen (9): Tierbesitzer ausgeforscht

Die Neunjährige ging am Dienstagvormittag gemeinsam mit ihrem Bruder (12) auf einem Gehsteig in Radfeld spazieren. Dabei sei ihnen ein älterer Herr mit einem angeleinten Hund entgegengekommen. „Im Vorbeigehen habe der Hund dem Mädchen in den rechten Unterschenkel gebissen, wodurch dieses eine oberflächliche Wunde erlitt“, berichtete die Polizei am Dienstag.