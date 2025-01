Trump zwingt Kolumbien zur Rücknahme von Migranten

Petro: „Ihre Blockade macht mir keine Angst“

Dazu kam es aber schließlich nicht, denn Donald Trump konterte mit der Zollkeule. Dazu zählten Zölle, Reiseverbote für Regierungsbeamte und weitreichende Sanktionen, teilte Trump in einem Beitrag auf der Plattform „Truth Social“ am Sonntag mit. Die USA würden Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle kolumbianischen Waren verhängen, die in die Vereinigten Staaten kämen. Die Zölle sollen in einer Woche auf 50 Prozent erhöht werden.