Bub verlor nach Kollision auf Skipiste Bewusstsein

Zu einem verheerenden Skiunfall kam es am Montag in Alpbach im Tiroler Unterland: Ein 13-jähriger Deutscher kollidierte mit einem Briten (20) und verlor durch die Wucht des Aufpralls das Bewusstsein. Schwer verletzt wurde der Bub mit dem Notarzthelikopter in die Klinik Innsbruck geflogen.