Bruder (72) absichtlich mit Traktor überfahren?

Zahlreiche Brüche

Nach der ersten Kollision lag der Bruder bereits schwer verletzt am Boden. Dennoch soll der Ältere noch einmal zurückgesetzt und erneut auf ihn zugefahren sein. Der Schwerverletzte konnte sich allerdings trotz etlicher Brüche in ein Bachbett retten, er überlebte. Der Tatverdächtige sitzt seit Ende Jänner in Untersuchungshaft und leugnet die Tat.