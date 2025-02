Gestohlener Traktor fernab der Heimat aufgetaucht

Um das PS-starke Objekt der Begierde zu rauben, hatte die Bande damit kurzerhand den Zaun niedergewalzt. Jetzt aber tuckerte ein Bauer nahe Bukarest in eine Polizeikontrolle – er war im Edeltraktor unterwegs! Durch Interpol-Fahndung konnte festgestellt werden, dass der motorisierte „Ackergaul“ das Diebesgut aus dem Herzen Niederösterreichs war. Per Spedition ist der Traktor inzwischen unterwegs in den „Heimatstall“.