Downhill-Freund mit Campingbus überfahren?

Hergang schwierig zu klären

Im Gegensatz dazu geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich das beinahe bewusstlose Opfer gerade aufgerappelt hatte, als es vom offenbar rücksichtslos nach hinten gesteuerten Campingbus erfasst wurde. „Eine Verletzung am Oberschenkel ist zweifellos ein Reifenabdruck“, bestätigte der Gutachter den Verdacht, dass der Mann erwischt oder gar überrollt worden war. Auch eine Rippe war gebrochen. Der Freund sagte als Zeuge aus, er konnte das Geschehen aber nicht mehr exakt wiedergeben. „Jedenfalls leide ich an Alpträumen, habe Panikattacken und bin in Therapie.“