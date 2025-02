„Leute brauchen einen Farbtupfer in trüben Tagen“

Floristik bleibt weiblich

Daran, dass man im Geschäft in erster Linie von Frauen bedient wird, wird sich so bald wenig ändern. „Ich bin definitiv ein Exot in meinem Beruf“, sagt Innungsmeister Obendrauf, der in seinem Betrieb in Graz derzeit einen männlichen Lehrling hat. Bei den Lehrabschlussprüfungen treten Jahr für Jahr ein bis zwei Burschen an. „Viele haben einfach keine Ahnung, welche Möglichkeiten die Floristik bietet“, wirbt Obendrauf für seine Sparte, die wie viele andere nach Fachkräften sucht. Das sei zwar je nach Region unterschiedlich, aber „in Summe sind es schon eher zu wenige als zu viel“.