Star-Coach: „Würde mich selbst in Betracht ziehen“

Seit sich der Verband nach der verpassten WM-Quali – der dritten in Folge – von Gattuso getrennt hat, kursiert der Name Conte neben jenen von Massimiliano Allegri, Roberto Mancini und Pep Guardiola auf der Liste potenzieller Nachfolger. Der 56-Jährige selbst dürfte sich der Herausforderung, die Nationalmannschaft aus der Krise zu führen offenbar gewachsen sehen ...