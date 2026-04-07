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Gattuso-Nachfolger?

Star-Coach: „Würde mich selbst in Betracht ziehen“

Fußball International
07.04.2026 11:32
Italien zog die Reißleine, Gennaro Gattuso ist nicht mehr Teamchef.
Italien zog die Reißleine, Gennaro Gattuso ist nicht mehr Teamchef.(Bild: AP/Fabio Ferrari)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Antonio Conte hat die Gerüchte, er könnte in die Fußstapfen von Gennaro Gattuso als italienischer Teamchef trete, selbst befeuert. Gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ meinte der Napoli-Trainer: „Wäre ich Verbandschef, würde ich mich selbst in Betracht ziehen.“

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Conte begründete seine Aussage außerdem: „Zusammen mit anderen ist es richtig, dass der Name von Antonio Conte unter den Kandidaten auftaucht – aus vielen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld.“

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Knapp zwei Jahre Teamchef-Erfahrung
Sechs Jahre lang hatte der ehemalige Mittelfeldspieler selbst für die „Azzurri“ gekickt, von 2014 bis 2016 war er außerdem bereits als Teamchef der Italiener tätig. 

Von 2014 bis 2016 war Conte schon einmal Teamchef.
Von 2014 bis 2016 war Conte schon einmal Teamchef.(Bild: AFP/APA/VINCENZO PINTO)

Seit sich der Verband nach der verpassten WM-Quali – der dritten in Folge – von Gattuso getrennt hat, kursiert der Name Conte neben jenen von Massimiliano Allegri, Roberto Mancini und Pep Guardiola auf der Liste potenzieller Nachfolger. Der 56-Jährige selbst dürfte sich der Herausforderung, die Nationalmannschaft aus der Krise zu führen offenbar gewachsen sehen ...

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