Warum feiern wir eigentlich den Valentinstag?

Die Legende vom Heiligen Valentin gehört fix dazu, wenn über den 14. Februar gesprochen wird. Er hat einen ähnlich hohen Status wie der Heilige Martin oder der Heilige Nikolaus. Das Problem ist nur: Es gibt mindestens drei Märtyrer namens Valentin, zu deren Leben aber zum Teil keine gesicherten Quellen existieren. In der Überlieferung ist am häufigsten von einem Valentin von Terni die Rede – er soll als Bischof in Rom durch eine Krankenheilung viele Leute für den christlichen Glauben gewonnen haben.