Kerosin-Krise: Überdenken Sie Ihre Urlaubsplanung?

Ihre Meinung zählt!

Haben Sie schon Pläne für den Sommer gemacht? Wie sehr beeinflusst Sie die Krise und die damit verbundenen höheren Preise? Glauben Sie, dass die Probleme mit der Treibstoffversorgung noch größer werden könnten und mit weiteren Einschränkungen des Flugverkehrs zu rechnen ist? Welche alternativen Urlaubsvarianten kommen Ihnen in den Sinn, wenn auf Flüge verzichtet werden müsste?



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