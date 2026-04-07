Kerosin-Krise: Überdenken Sie Ihre Urlaubsplanung?

Der anhaltende Krieg im Iran und die damit verbundene Sperre der Straße von Hormuz haben auch erste Auswirkungen auf europäische Flughäfen. Das verunsichert in weiterer Folge auch alle Menschen, die Reisen im Sommer geplant hätten. Unsere Frage des Tages vom 7. April lautet: „Kerosin-Krise trifft Flughäfen: Überdenken Sie die Urlaubsplanung?“
Ihre Meinung zählt!
Haben Sie schon Pläne für den Sommer gemacht? Wie sehr beeinflusst Sie die Krise und die damit verbundenen höheren Preise? Glauben Sie, dass die Probleme mit der Treibstoffversorgung noch größer werden könnten und mit weiteren Einschränkungen des Flugverkehrs zu rechnen ist? Welche alternativen Urlaubsvarianten kommen Ihnen in den Sinn, wenn auf Flüge verzichtet werden müsste?
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