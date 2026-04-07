Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Kerosin-Krise: Überdenken Sie Ihre Urlaubsplanung?

Forum
07.04.2026 11:34
Reisen könnte sich heuer schwierig gestalten.
Reisen könnte sich heuer schwierig gestalten.(Bild: cstirit - stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Der anhaltende Krieg im Iran und die damit verbundene Sperre der Straße von Hormuz haben auch erste Auswirkungen auf europäische Flughäfen. Das verunsichert in weiterer Folge auch alle Menschen, die Reisen im Sommer geplant hätten. Unsere Frage des Tages vom 7. April lautet: „Kerosin-Krise trifft Flughäfen: Überdenken Sie die Urlaubsplanung?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Haben Sie schon Pläne für den Sommer gemacht? Wie sehr beeinflusst Sie die Krise und die damit verbundenen höheren Preise? Glauben Sie, dass die Probleme mit der Treibstoffversorgung noch größer werden könnten und mit weiteren Einschränkungen des Flugverkehrs zu rechnen ist? Welche alternativen Urlaubsvarianten kommen Ihnen in den Sinn, wenn auf Flüge verzichtet werden müsste? 

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
07.04.2026 11:34
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Nutzen Sie Automatenshops?
Diskutieren Sie mit!
Was dürfen Politiker sagen – und was nicht?
Diskutieren Sie mit!
Ihre Wahl: Zusatzpension oder eigene Vorsorge?
Frage des Tages
Tempolimits gegen die Spritkrise: sinnvoll?
Diskutieren Sie mit!
Was gibt Ihnen Hoffnung in schweren Zeiten?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf