Bei BMW Steyr rollen jetzt auch E-Motoren vom Band

Mit dem offiziellen Start der Vorserienproduktion der E-Antriebe setzte das BMW-Werk in Steyr einen maßgeblichen Schritt in Richtung Zukunft. Bürgermeister Markus Vogl und Landeshauptmann Thomas Stelzer schwärmten am 4. September über einen „geschichtsträchtigen Tag“. Man rechnet damit, im Jahr 2028 die Vollauslastung in der E-Antriebsfertigung zu erreichen. Diese liegt bei 600.000 Stück pro Jahr. 2000 Mitarbeiter sollen im Vollausbau nur für den Elektromotor beschäftigt sein, das wäre etwa die Hälfte der Belegschaft, die derzeit 4500 Mitarbeiter zählt.