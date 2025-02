So abgefahren werden BMWs elektrische M-Sportler

Keine Abgase, dafür Qualm. Viel Qualm.

Bei einer Mitfahrt im getarnten Prototypen mit einem Testpiloten am Steuer war jedenfalls nicht die Technik das Problem, sondern die Magennerven des Beifahrers am Rücksitz. Es war der letzte Run des Tages und die Reifen waren eh schon fertig, also hat er sie einfach runtergefahren. Genauer gesagt in endlosen Donuts und Driftkurven in Rauch aufgelöst. Der wiederum zog derart intensiv ins Innere, dass das Atmen kaum noch möglich war. Wer sagt, dass E-Autos sauber sein müssen?