Erstliga-Meister hat Klagenfurt-Spieler im Visier

Erstliga-Meister an Bonnah dran

Möglich, dass „PP“ aber noch ein Mann abhanden kommt! Denn Solomon Bonnah wurde am Sonntag von einem amtierenden Erstliga-Meister beobachtet: NK Celje, auch in der Conference League vertreten, ist ernsthaft am Flügelflitzer interessiert – in Slowenien ist ein Transfer ja noch bis 16. Februar möglich.