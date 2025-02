Bursch bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Zu zweit auf einem E-Scooter waren zwei 13-Jährige am Sonntag in ihrer Heimatgemeinde Wartberg/Aist (OÖ) unterwegs, als sie zu Sturz kamen. Trotz Helm erlitt der Lenker schwerste Verletzungen, der Mitfahrer leichte. Beide Buben wurden in Spitäler eingeliefert.