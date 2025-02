Wieder zwei irre Fälle: So ticken die Extremraser

Ein 18-jähriger Niederösterreicher lieferte sich auf einer Strecke von 27 Kilometern – quer durch das Innviertel – eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein ähnlicher Vorfall passierte erst vor neun Tagen in Traun. Polizeipsychologe Barnabas Neumayer erklärt, was in den Köpfen der Wahnsinnsraser vorgeht, und woher das Verhalten kommt.