Was soll das Ganze? Nur ein Umstand scheint fix

Es war eine ungewöhnliche Mahnung in einer besonderen Zeit. In einer politischen Lage, in der es unwahrscheinlich ist, dass noch viele Menschen große Erwartungen an eine Koalition zwischen FPÖ und ÖVP haben. Vielleicht glauben nicht einmal die verhandelnden Parteien noch ernsthaft daran. So fragt man sich mit zunehmendem Erstaunen, was das Ganze soll? Und was das denn überhaupt noch für eine politische Partnerschaft werden könne.