Gummitwist

Aber die Frage beschäftigte mich immer mehr. Was haben wir Kinder der Sechziger-Jahre eigentlich den ganzen Tag lang gemacht? An Langeweile kann ich mich kaum erinnern. Doch, in den Sommerferien, wenn es tagelang regnete, dann war mir unendlich fad, und ich kam auf dumme Ideen. „Zum Glück hat es aufgehört zu regnen! Raus an die frische Luft!“, frohlockte meine Mutter, wenn endlich wieder die Sonne schien.