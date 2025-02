Der Luegbrücken-K(r)ampf auf der Brennerautobahn

„Bei einer solchen Großbaustelle und der hohen Verkehrsbelastung gilt es, an einem Strang zu ziehen. Die Asfinag, der Bund, das Land und die Polizei machen das und haben ihre Maßnahmen langfristig und vorausschauend geplant, aufeinander abgestimmt und international kommuniziert. Trotzdem wird es am Brenner als hauptbelasteter aller Alpenübergänge mit rund 2,4 Millionen Lkw und insgesamt 14 Millionen Fahrzeugen im vergangenen Jahr immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen, so ehrlich muss man sein. Unser Ziel muss es sein, diese Verzögerungen in einem erträglichen Maß zu halten und den Ausweichverkehr durch die umliegenden Gemeinden und Ortschaften auf ein Minimum zu reduzieren“, betont Zumtobel.